حكومة تصريف أعمال جديدة في الجزائر

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

عين رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، أعضاء الطاقم الحكومي الجديد بقيادة الوزير الأول، نور الدين بدوي، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال تلفزيون "النهار" الخاص في الجزائر إن الحكومة الجديدة هي حكومة تصريف أعمال، وفيما يلي أعضاء الحكومة الجديدة:

نور الدين بدوي: وزير أول،الفريق أحمد قايد صالح: نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صابري بوقادوم: وزير الشؤون الخارجية، صلاح الدين دحمون: وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سليمان براهمي: وزير العدل حافظ الأختام، محمد لوكال: وزير المالية، محمد عرقاب: وزير الطاقة، الطيب زيتوني: وزير المجاهدين، يوسف بلمهدي: وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عبد الحكيم بلعابد: وزير التربية الوطنية، بوزيد الطيب: وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موسى دادة: وزير التكوين والتعليم المهنيين، مريم مرداسي: وزيرة الثقافة، هدى ايمان فرعون: وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، رؤوف برناوي: وزير الشباب والرياضة، غنية الدالية: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، جميلة تمازيرت: وزيرة الصناعة والمناجم، شريف عماري: وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كمال بلجود: وزير السكن والعمران والمدينة، السعيد جلاب: وزير التجارة، حسان رابحي: وزير الإتصال ناطق رسمي للحكومة، مصطفى كورابة: وزير الأشغال العمومية والنقل، علي حمام: وزير الموارد المائية، عبد القادر بن مسعود: وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد ميراوي: وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، حسان تيجاني هدام: وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فتحي خويل: وزير العلاقات مع البرلمان، فاطمة الزهراء زرواطي: وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

من جهة أخرى، عين رئيس الجمهورية كذلك أحمد نوي، وزيرا، أمينا عاما للحكومة.