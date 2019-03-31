بدء أعمال القمة العربية في تونس بمشاركة الإمارات

المصدر: وام

بدأ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية اليوم في تونس أعمال قمتهم العربية في دورتها العادية الثلاثين.

ويترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وفد الدولة إلى أعمال القمة العربية.

والقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة افتتح بها أعمال القمة العربية بصفته رئيس القمة العربية الـ29 " .. بعد ذلك سلم خادم الحرمين الشريفين رئاسة القمة الحالية للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

ويضم وفد الدولة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ومعالي فارس محمد المزروعي مستشار في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي سعيد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة وسعادة محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الاميري بالفجيرة وسعادة سيف محمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وسعادة راشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى تونس وسعادة جمعة مبارك الجنيبي المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية و سفير الدولة لدى مصر.

