السعودية تستعيد طفلين اختطفهما والدهما لصالح داعش

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن جهاز أمن الدولة في السعودية، من إعادة طفلين سعوديين اختطفهما والدهما من أمهما قبل أن يلتحق بتنظيم داعش، منذ سنوات ويترك طفليه لدى التنظيم الإرهابي ، حسبما ذكر موقع " العربية نت " .

واختطف الطفلان السعوديان بحجة السياحة في تركيا قبل أكثر من 5 أعوام، قبل أن يتركهما والدهما بيد التنظيم المتطرف، بعد شهر من وصوله إلى سوريا، وتنفيذه عملية إرهابية انتحارية هناك.

وأوصت شروق المهيني، والدة الطفلين عبد الله وأحمد، موجهة كلامها للأمهات بالانتباه إلى الأطفال وعدم السكوت عند ملاحظة أي شيء غريب كما قالت.

وجاء وصول عبد الله وأحمد إلى الرياض، عبر عملية محكمة كانت محفوفة بالمخاطر انتهت بنقلهما من سوريا عبر تركيا إلى المملكة.

وقال عبدالله الشايق (16 سنة): "نحن في السعودية، في أمن وأمان عز ورحمة"، أما شقيقه أحمد (13 سنة) فأصيبت عينه بضربة.

العائلة بأكملها كانت حاضرة لاستقبال الطفلين، والفرح المختلط بالألم يختصر.

ولا تزال الأجهزة الأمنية السعودية تعمل على احتضان كل مغدور به من أبنائها لدى أي تنظيم إرهابي في الخارج.