الضالع تحشد قوات عسكرية لمواجهة الحوثيين

المصدر: عدن- تعز- صلاح صالح- البيان

أعلنت السلطات المحلية، في محافظة الضالع، أمس، النفير العام للتصدي لجماعة الحوثي المسلحة في جبهتي مريس دمت وحمك العود، حيث وجه المحافظ اللواء علي مقبل، الذي يشغل أيضاً قيادة محور الضالع أمر بتجهيز عدد من الكتائب القتالية من اللواء 33 مدرع واللواء الأول مقاومة واللواء 82 مشاة لدعم جبهات القتال في مريس والعود، فيما تم إحباط 3 هجمات في جبهة مريس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، أن محافظة الضالع شهدت اجتماعات ولقاءات موسعة للمحافظ اللواء علي مقبل قائد محور الضالع مع القيادات العسكرية والأمنية والمقاومة وقيادات السلطة المحلية لمناقشة الأوضاع الأمنية في جبهتي مريس دمت وحمك العود.

وبحسب الوكالة وجه المحافظ الذي يشغل أيضاً قيادة محور الضالع أمراً بتجهيز عدد من الكتائب القتالية من اللواء 33 مدرع واللواء الأول مقاومة واللواء 82 مشاة لدعم جبهات القتال في مريس والعود. وزار المحافظ الخطوط الأمامية في جبهة مريس دمت تفقد خلالها أحوال المقاتلين وسير العمليات القتالية وتلمس أوضاع الجبهة، كما تفقد معسكر الصدرين والتقى بقيادة اللواء 83 مدفعية واللواء الرابع احتياط، وضباط وصف وجنود وقيادات المقاومة الشعبية في مريس وقيادة عمليات اللواء الخامس عمالقة.

مواجهة الحوثيين

وحض المحافظ القيادات العسكرية على الصمود والثبات لمواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية، مشيداً ببطولات أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة الميليشيا في مريس. وقال: «إن الضالع أعلنت نفيرها كاملة ملتحمة بجبهة مريس دمت وحمك العود قعطبة وإن الضالع لبت نداء الواجب الوطني حيث قدمت وما زالت تقدم حتى اللحظة أغلى ما تملك من فلذات أبنائها معلنه النفير العام في الالتحام بأبناء مريس الأبطال الذي يعتبرون القلب النابض للضالع».

وحذر من اللعب والمتاجرة بدماء الشهداء والتهاون بالقضايا المصيرية، مضيفاً «هؤلاء سينالون العقاب الصارم ولن تتهاون القيادة عما يحدث»، مؤكداً أن الضالع اليوم إلى جانب مريس في سفينة واحدة وستصل إلى شاطئ الأمان قريباً.

إحباط هجمات

في الأثناء، أفشلت قوات الجيش الوطني ثلاث هجمات للميليشيا الحوثية في جبهة مريس،متمكنة من استعادة عدد من المواقع في السلسلة الجبلية للجبهة، فيما تم أسر 45 من عناصر الميليشيات في جبهة عبس بمحافظة حجه شمالي غرب البلاد.

وقال مصدر عسكري في جبهة مريس لـ«البيان»: إن قوات الجيش الوطني صدت منذ الساعة الثانية بعد منتصف ليل أمس ثلاث هجمات حوثية في جبهة مريس،على مواقع (وينان القهرة وتبة العقبي)، مكبدة إياها خسائر فادحة حيث وصلت ثلاث عربات عسكرية محملة بجثث الحوثيين.

وأضاف أنه تم استعادة عدد من المواقع بالسلسة الجبلية اتجاه قرية الرفقة غرب مريس، واغتنام معدلين وأربع بنادق، وسقوط أربعة قتلى من ميليشيا الحوثي وكذا استعادة جبل صلح ومقتل عناصر الميليشيا التي كانت متواجدة فيه واغتنام معدلين وأسلحة شخصية.

انهيارات

إلى ذلك واصلت قوات الجيش الوطني، عمليتها العسكرية، التي أطلقتها، الخميس، في مديرية عبس بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد، وسط انهيارات واسعة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي تلوذ بالفرار.

وتمكنت قوات الجيش خلال العملية، حسب موقع الجيش اليمني، من الوصول إلى قرية الظهر قرب سوق البداح في مركز عزلة بني حسن، وقطع الخط الدولي المؤدي إلى عبس شفر.

وأسفرت المعارك، التي لا تزال مستمرة وسط تقدم لأبطال الجيش الوطني، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات.