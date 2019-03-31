برهم صالح: لا معارضة جدية للقوات الأمريكية في العراق

المصدر: بغداد - البيان

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، عدم وجود أي معارضة جدية لوجود القوات الأمريكية في العراق، وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية، قبيل توجهه إلى تونس لحضور الاجتماع السنوي للقمة العربية، «إن الجنود الأمريكان يوجدون في العراق لمهمة محددة، وهي تمكين القوات العراقية في الحرب ضد داعش، ولا شيء آخر».

وأضاف: «لا أرى معارضة جدية لوجود هذه القوات في العراق اليوم، وهناك توافق عام على أن العراق بحاجة إلى هذا التعاون»، مشيراً إلى أنه «ليس من المقرر إجراء مناقشة أو تصويت في مجلس النواب على هذه القضية في الوقت الراهن». وأوضح، أنه «قاد مؤخراً محادثات بين جميع التجمعات السياسية الرئيسية في البلاد، وأن هناك إجماعاً عاماً على أن العراق يحتاج إلى هذا التعاون».

وأكد صالح، أن «الهزيمة الإقليمية لداعش كانت مهمة للغاية، وأن فلول الجماعة ما زالت تعمل وتتحرك في كل من سوريا والعراق»، لافتاً إلى أن «هذا التهديد لم ينته بعد.. نحتاج فعلاً - نحن في العراق وسوريا والمجتمع الدولي بأسره - إلى اليقظة، والتأكد من أننا نتعامل بالتأكيد مع هذا التهديد بالتطرف». يذكر أن هناك قرابة 5200 عسكري أمريكي في العراق ضمن اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية.