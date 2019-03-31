غوتيريس يحشد لدعم الحل السياسي في ليبيا خلال القمة

يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في القمة العربية التي ستنطلق اليوم، إذ وصل إلى العاصمة التونسية أمس.

ومن المقرر أن يلقي غوتيريس خطاباً خلال القمة، كما سيحضر اجتماعاً للجنة الرباعية حول ليبيا التي تضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. كما سينضم للأمين العام في الاجتماع ممثله الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة إن الأولوية الرئيسة للأمين العام أثناء الزيارة ستكون ليبيا.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة بتونس بأن برنامج زيارة غوتيريس إلى تونس يشمل لقاء مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وكبار مسؤولي الحكومة.

كما سيلتقي طلاباً جامعيين لبحث دور الشباب المهم في الحوارات والسياسات الوطنية والدولية، وجهود الأمم المتحدة لضمان الإنصات لأصوات الشباب وترجمة رؤاهم إلى أفعال. وسيفتتح الأمين العام مكتب الأمم المتحدة الجديد في تونس، الذي يعرف باسم «المنزل الأزرق»، كما سيعقد لقاءات مع القيادات النسائية وممثلي المجتمع المدني.تونس - د.ب.أ