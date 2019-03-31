خبير بحريني: أزمة قطر تستدعي تصوراً جديداً للأمن الخليجي

المصدر: المنامة- إبراهيم النهام

أكد المحلل السياسي البحريني حمد العامر، أهمية انعقاد اجتماعات لجنة التعاون الاقتصادي والمالي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث توصيات اللجان المتفرعة عنها، حول التكامل الاقتصادي، والتي تعد عاملاً مكملاً لترسيخ أمنها واستقرارها، وخطوة مهمة لإعادة العمل الخليجي المشترك على طريق التكامل، تنفيذاً لرؤى القادة.

وأضاف العامر في تصريح لـ«البيان»: «لا بد لدول مجلس التعاون من أن تتفق على موقف سياسي موحد تجاه إيران، يقوم على مبدأ الأمن الجماعي، والدفاع الخليجي، استناداً إلى الاتفاقيتين الأمنيتين الموقعتين في (ديسمبر 1994) و(نوفمبر 2012) واتفاقية الدفاع المشترك الموقعة في (ديسمبر 2000) والتي تعد جميعها أركاناً مهمة للعمل الخليجي في المجالات الأمنية والعسكرية، وخصوصاً في ظل التدخلات الإيرانية المستمرة بالشؤون الخليجية الداخلية، وتطور علاقات قطر مع إيران بعد الأزمة، بشكل واضح جداً».

وأوضح العامر أن دول الخليج مدعوة لأن تضع تصوراً جديداً للأمن الخليجي المشترك بعد الأزمة القطرية وإرهاصاتها المستمرة، يتفق ومصالحها العليا، ويواكب السياسات، والاستراتيجيات والتصرفات الأمريكية والروسية والصينية في المنطقة على حد سواء. وأردف: «لطالما حاولت قطر إدماج إيران في منظومة مجلس التعاون الخليجي، حتى بلغت ذروة العلاقات القطرية الإيرانية مستويات متقدمة، عندما قامت قطر – منفردة - بدعوة إيران لحضور القمة الخليجية في الدوحة بديسمبر 2007، حيث ألقى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد حينها خطاباً في الجلسة الافتتاحية تضمن شروط مستقبل العلاقات الخليجية الإيرانية كما تراها بلاده».