المتطرّفون يهاجمون مواقع عسكرية جنوبي الصومال

المصدر: شبيلي - د.ب.أ

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن جماعة الشباب الصومالية المتطرّفة، هاجمت عدة مواقع عسكرية في منطقة شبيلي السفلى بولاية هيرشبيلى.

وأفادت إذاعة شبيلي، بوقوع إطلاق نار كثيف في محيط منطقة كوريولي في بمقاطعة شبيلي السفلى، جراء هجوم شنته عناصر جماعة الشباب على مواقع عسكرية صومالية. وأضافت أن المعركة بين مقاتلي الشباب والقوات الحكومية أسفرت عن سقوط ضحايا.

وقال سكان محليون، إنّ الجانبين تبادلا إطلاق النار. إلى ذلك، أضرم مسلحو جماعة الشباب النار في ثلاث شاحنات في شبيلى الوسطى. وذكر موقع الصومال الجديد الإخباري أن الشاحنات المتضررة كانت على متنها أطنان من الفحم النباتي ومتوجهة إلى العاصمة الصومالية مقديشو وقام المسلحون بإخلاء سبيل السائقين الثلاثة.