تشكيلة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، محمد اشتية، أمس، اعتزامه عرض تشكيلة حكومته على الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع المقبل. وقال إن عرض التشكيلة الوزارية للحكومة سيتم عقب عودة عباس من اجتماعات القمة العربية في تونس.

وأضاف اشتية، أنه تلقى ردوداً من معظم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حول قراراتها بخصوص المشاركة في حكومته، وأن الحوار سيبقى حتى اللحظة الأخيرة مع بعضها الآخر.

أسرى

دخل الأسيران المقدسيان سائد محمد خليل سلامة «43 عاماً» من حي جبل المكبر جنوب شرق القدس، ورفيق دربه مجد عبد الرحيم محمود بربر «43 عاماً» من سلوان جنوب المسجد الأقصى، أمس، عامهما الـ19 على التوالي داخل سجون الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت سائد ومجد بتاريخ 30مارس2001، ووجهت لهما تهمة القيام بعملية عسكرية، وقد تعرضا لتحقيق مطول داخل أقبية التحقيق، وقضت محكمة الاحتلال على سائد بالسجن مدة 24 عاماً وعلى مجد بالسجن مدة 20 عاماً.