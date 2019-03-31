الإمارات تغيث المدينة القديمة بتعز

المصدر: عدن ـ ياسر اليافعي

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تدخلها العاجل لإغاثة سكان المدينة القديمة بتعز، عقب تعرضهم لحصار وقصف من قبل ميليشيا مسلحة.

ووصلت إلى المدينة القديمة قافلة مساعدات إنسانية قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لأهالي المدينة القديمة بوسط محافظة تعز، وذلك لتخفيف معاناة المتضررين بفعل حصار ميليشيا حزب الإصلاح، التي عاثت فسادًا في الأحياء المأهولة بالمدنيين.

تثمين

واستهدفت الحملة الإغاثية، الأهالي المتضررين بالأحداث من أسر الشهداء والجرحى من المدنيين الذين سقطوا، أثناء الحملة الأمنية، إثر القصف الممنهج للمنازل. وثمن أهالي المدينة القديمة بتعز جهود دولة الإمارات، والتي تقدمها عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر. وعلى صعيد متصل، شرعت الإمارات في تأهيل مستشفى المظفر بمحافظة تعز بدأت صباح أمس في محافظة تعز أعمال ترميم وصيانة مستشفى المظفر بمحافظة تعز بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعمال تخريب

وتعرض المستشفى لأعمال تخريبية وحريق التهم كل الأقسام جرّاء الصراع الذي شهدته المدينة القديمة بمحافظة تعز الأسبوع الماضي بسبب اعتداءات ميليشبا مسلحة على المنطقة المأهولة بالسكان.

وطاف وفد الهلال الأحمر الإماراتي والسلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الصحة بأقسام المستشفى واطلعوا على حجم الأضرار التي خلفها الحريق ووقفوا أمام حجم الخسائر بالبنية التحتية والأجهزة الطبية، حيث تضررت إثر الحريق أقسام العناية المركزة وقسم العمليات وأقسام الجراحة وقسم الأشعة وأتلفت الأجهزة الطبية التي قدمتها دولة الإمارات أواخر العام الماضي.

التدخل العاجل

وأوضح مندوب الهلال في تعز «إيهاب الدهبلي» أن دولة الإمارات حريصة على التدخل العاجل لإغاثة المنكوبين والمتضررين في محافظة تعز بسبب الصراع المسلح الذي شهدته أحياء المدينة القديمة مطلع الأسبوع الماضي، والدليل على ذلك سرعة العمل في إعادة تأهيل مستشفى المظفر الذي يخدم آلاف المواطنين وسط مدينة تعز.

من جانبها أشادت الدكتورة «إيلان عبدالحق» وكيلة المحافظة للشؤون الصحية بدور الهلال الأحمر الإماراتي في سرعة الاستجابة وإغاثة المنكوبين، وليس بغريب على أشقائنا في دولة الإمارات هذا العمل الإنساني.

وقالت إن تأهيل مستشفى المظفر يعني لنا الكثير خاصة وهو يقع وسط المدينة ويخدم آلاف المواطنين بمختلف التخصصات.

وثمّنت إدارة مستشفى المظفر وأهالي المدينة القديمة ورفعوا شكرهم وامتنانهم للهلال الأحمر الإماراتي على كل ما يقوم به لتخفيف معاناة المواطنين بمختلف مجالات الحياة.

الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر الإماراتي سبق ان قام بتأهيل مستشفى المظفر منتصف العام الماضي 2018 ورفده بعدد من الأجهزة وتم افتتاح قسم العمليات وقسم جراحة العظام والجراحة العامة وقسم العناية المركزة التي ظلت متوقفة طوال سنوات الحرب.