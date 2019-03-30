تونس وتوقف مسؤولاً أممياً

المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلن مصدر أمني في تونس، أمس، عن إيقاف مسؤول في الأمم المتحدة مكلف بمهام في ليبيا. وأوقف رجال الأمن بزي مدني المسؤول الأممي وهو باحث وخبير تونسي في الأمن وحامل للجنسية الألمانية، المنصف قرطاس في مطار تونس قرطاج قادماً من روما. وأكّد الناطق باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، إيقاف قرطاس، مشيراً إلى أنّ النيابة قرّرت الاحتفاظ به وهي تملك كل التفاصيل».

ونقلت تقارير إعلامية محلية عن مصادر، أن قرطاس يخضع إلى التحقيق بشأن شبكة تجسس. كما أوردت تقارير أن قرطاس مكلف من الأمم المتحدة بالتحقيق في ملف تسريب أسلحة على الحدود الليبية التونسية. وطالب مكتب الأمم المتحدة في تونس بإيضاحات بشأن إيقاف قرطاس والاطلاع على وضعه الصحي.