رايش يطالب زيهوفر باستقبال 150 لاجئاً من ليبيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

طالب كلاوس بيتر رايش قائد سفينة الإنقاذ «لايف لاين» الألمانية، خلال لقاء له مع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر باستقبال 150 لاجئاً من ليبيا.

وقال رايش في برلين، إن زيهوفر وافق خلال الحديث الذي استمر ساعتين مساء أمس على دراسة الأمر، وذكر أنه سيناقشه مع الوزراء الآخرين المعنيين بالمسألة.

وأوضح رايش أن الوزير استمع بعناية تامة إلى وصفه للوضع على الساحل الليبي وداخل الأراضي الليبية. وذكر رايش قائلاً: «هناك داخل سجون التعذيب نساء وأطفال ورجال يعذبون حتى يسيل الدم منهم».

وأضاف رايش، إن نقل هؤلاء إلى ألمانيا يمكن أن يتم لأسباب إنسانية بمساعدة منظمة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتمكين هؤلاء الأشخاص من استئناف حياتهم بصورة كريمة.