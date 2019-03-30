تونس تغيّر موعد الانتخابات الرئاسية

المصدر: تونس - وكالات

أعلن مصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، عن تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، بسبب تزامنها مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

وأفاد المصدر ذاته، أن أعضاء مجلس هيئة الانتخابات سينظرون في تحديد تاريخ بديل ليوم 10 نوفمبر المقبل، وهو الموعد المحدد سلفاً للانتخابات الرئاسية.

من جهتها، اعترضت منظمات من المجتمع المدني وجمعيات دينية بالخصوص ونشطاء وحرفيين في مدينة القيروان التي تستقطب الآلاف من الزوار أثناء الاحتفالات على الموعد الأول.

وأوضح المصدر المكلف بالإعلام بالهيئة، أن المشاورات تجري مع أطراف أخرى مثل الأمن ووزارة الخارجية والمطبعة الرسمية للاتفاق حول تاريخ جديد للانتخابات، وهناك مقترحات بتأجيل أو تقديم الموعد بأسبوع.