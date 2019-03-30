قوات الشرعية تصل إلى مشارف عبس

المصدر: عدن-البيان-وكالات

تواصل قوات الجيش الوطني لليوم الثاني من إعلان انطلاق عملياتها العسكرية الجديدة في محور مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، تقدمها الكبير، أمام ميليشيا الحوثي الانقلابية حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير قرى جديدة في مديرية عبس، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية«وأصبحت على مشارف مدينة عبس بعد السيطرة على حزام الحوثيين المدفعي بحجة.

طبقاً لهذه المصادر فإن استكمال السيطرة على مديرية عبس سيجعل قوات الشرعية في المدخل الشمالي لمحافظة الحديدة ما يعني وضع الميليشيا بين فكي كماشة من الشمال ومن الجنوب عند أطراف مدينة الحديدة حيث تتمركز قوات الشرعية امس..

وأضافت المصادر» إن قوات الجيش الوطني سيطرت على الحزام المدفعي الذي تنصب فيه ميليشيا الحوثي الانقلابية مدفعياتها في ذات المناطق، والتي كانت تقصف منها تحركات الجيش الوطني«. وذكرت المصادر» أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعيش وضعاً منهاراً كبيراً، جراء الخسائر الروحية والمادية الكبيرة التي تكبدتها في مواجهاتها مع قوات الجيش الوطني«.

تحرير مناطق

وكانت قوات الجيش الوطني تمكنت أول من امس من تحرير قرى»بني كديش و الأكوع و الخادمة«والوصول إلى قرية الظهر قرب سوق البداح في مركز عزلة بني حسن، وقطع الخط الدولي المؤدي إلى عبس شفر.

وقال سكان ومصادر محلية لـ» البيان «في مدينة عبس الواقعة في المدخل الشمالي لمحافظة الحديدة إن ميليشيا الحوثي بدأت بالتمركز وسط سكان المدينة وإقامة الخنادق والمتارس بعد وصول قوات الشرعية إلى مشارف المدينة حيث تتخذ المدنيين دروعاً بشرية لمنع هزيمتها.

وحسب المصادر فإن الميليشيا واصلت منذ هزيمتها امس الأول حشد وتجميع مقاتليها وسط مدينة عبس التي تضم إلى جانب سكانها عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من الحرب في مناطق محافظة حجة وشرعوا في إقامة خنادق وسواتر ترابية والتمركز في أحياء المدينة، في حين أكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش المسنودة بقوات التحالف تتجنب القتال في مناطق التجمعات السكانية وأنها تسعى لعزل الميليشيا في المدينة والالتفاف من أطرافها حرصاً على سلامة المدنيين.

المصادر العسكرية أوضحت لـ» البيان «أن قوات الشرعية المسنودة بقوات التحالف ترتكز في عملياتها القتالية على تجنيب المناطق السكانية أي مواجهات والعمل على عزلها وعناصر الميليشيا فيها من خلال تنفيذ عمليات التفاف دقيقة تمكن قوات الشرعية من قطع خطوط إمدادات الميليشيا في تلك المواقع وإجبارها على المغادرة بدون مواجهات تلحق الأضرار بالمدنيين.

مصرع قيادي حوثي

إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني، مصرع قيادي ميداني في جماعة الحوثي الانقلابية، رفقة عشرات آخرين من مسلحي الجماعة خلال مواجهات امس الأول بمديرية عبس غربي محافظة حجة.

وذكرت مصادر عسكرية، إن القيادي الحوثي»أبو الحسن المؤيد«لقي مصرعه مساء أول من امس مع عدد من مسلحي الجماعة خلال العملية التي أطلقها الجيش الوطني فجر الخميس، تمكن خلالها من تحرير أجزاء واسعة من مديرية عبس، والسيطرة على الطريق الرئيس الرابط مع مدينة(شفر).