المصدر: عدن- وكالات

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صدت قوات اللواء 35 مدرع، أمس، 7 محاولات زحف هي السابعة لميليشيات الحوثي في جبهة الأقروض محافظة تعز، خلال 72 ساعة.

وقالت مصادر عسكرية، إن ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات وحشود كبيرة في جبهة الأقروض، في محاولة للضغط على الجيش الوطني وإسقاط المنطقة. وأكدت المصادر، سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الحوثيين، خلال المعارك، فيما سقط قتيل وجريح من قوات اللواء 35 مدرع.

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احتجزت ميليشيا الحوثي الإرهابية فتاتين في نقطة تفتيش جنوب العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر ميليشيا الحوثي في النقطة الواقعة على خط الخمسين - بيت بوس احتجزوا فتاتين كانتا تستقلان سيارة نوع «برادو» بذريعة عدم وجود محرم معهما. وقالت المصادر، إن عملية الاحتجاز تمت لساعات ولم يتم السماح للفتاتين المغادرة إلا بعد تدخل وساطات وقيادات على علاقة بقيادات الميليشيا وحضور أحد أقارب الفتاتين. وأضافت، إن عملية الاحتجاز الحوثية ليست الأولى، ولكنها تأتي ضمن عشرات الانتهاكات لحقوق المرأة اليمنية في عهد الميليشيات. عدن - البيان