مهلة محدّثة لخروج «العمال الكردستاني» من سنجار

المصدر: بغداد - عراق أحمد

كشف مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني، في سنجار، عن مهلة أعطتها الحكومة المركزية لمسلحي حزب العمال الكردستاني، للخروج من القضاء. وقال المسؤول الديمقراطي في سنجار، قادر قاجاغ، إن معلومات مؤكدة أفادت بأن الحكومة المركزية، وعبر القوات الأمنية، أمهلت حزب العمال الكردستاني حتى نهاية مارس الجاري للخروج من قضاء سنجار. وأضاف قادر قاجاغ، أن الحكومة كانت قد أعطت مهلة 72 ساعة لحزب العمال الكردستاني، لكن المهلة جرى تمديدها حتى نهاية الشهر الجاري.

وتابع، أن مسلحي حزب العمال الكردستاني وفي حال عدم تطبيقهم لقرار المهلة وإخلاء سنجار، فإن الأوضاع قد تتجه إلى مزيد من التصعيد، لاسيّما وأن بغداد أوضحت في تحذيرها أن حزب العمال الكردستاني سيتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور في حال بقائهم في القضاء. وأشار المسؤول الديمقراطي في سنجار إلى أنه في حال استمرت الأمور على هذه الحال، فلن تتحسن أوضاع القضاء على الإطلاق، في الوقت الذي يحتاج فيه سنجار للاستقرار أكثر من أي وقت مضى.

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت عن مقتل جنديين من الجيش العراقي باشتباكات مع قوة من عناصر حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، فيما أوضحت أن الاشتباكات اندلعت بعد دهس عناصر الحزب لجندي في الجيش طالبها باستحصال موافقات أمنية بغية السماح لهم باجتياز نقطة تفتيش أمنية.