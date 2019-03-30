تركيا وروسيا تنتقدان قرار الجولان

المصدر: أنقرة - د ب أ

انتقدت تركيا وروسيا، أمس، قرار الولايات المتحدة بشأن مرتفعات الجولان، حيث قالتا إنه مخالف للقانون الدولي. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده في ولاية أنطاليا المطلة على البحر المتوسط: «بالتأكيد لا نعترف بمثل هذا القرار ومثل هذا التوقيع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، هذه أراض سورية»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأضاف تشاووش أوغلو أن القرار الأمريكي لا يسهم في السلام والاستقرار الإقليميين، مردفاً: «على العكس من ذلك، فهو يصنع اضطرابات وفوضى في المنطقة».

وتأتي تصريحات تشاووش أوغلو عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي التركية الروسية المشتركة، حيث ناقش الوزير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية الحالية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. من جهته، قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو أيضاً لم تعترف بالقرار، قائلاً: «هذا مخالف للقانون الدولي، جميع أشكال القانون الدولي انتهكت».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الاثنين الماضي على إعلان رئاسي يعترف رسمياً بمرتفعات الجولان كأرض إسرائيلية. يذكر أن إسرائيل تحتل حوالي ثلثي مرتفعات الجولان بعد حربين مع سوريا، وضمتها في عام 1981، وهو إجراء رفضه بالإجماع في ذلك الوقت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.