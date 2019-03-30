توقيع اتفاقيتين بين السعودية وتونس

المصدر: تونس - واس

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس التونسي محمد الباجي قائد السبسي، أمس، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، توقيع اتفاقيتين بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.

وتم توقيع اتفاقية قرض تنموي لمشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات، واتفاقية تمويل صادرات سعودية لصالح الشركة التونسية لصناعات التكرير، وقعهما من الجانب السعودي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية خميس الجهناوي.

عقب ذلك، تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من الرئيس السبسي أعلى وسام في الجمهورية (الصنف الأكبر من وسام الجمهورية)، كما سلم الملك سلمان الرئيس التونسي قلادة الملك عبدالعزيز.

وعقد الزعيمان اجتماعاً ثنائياً، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بحضور وفدي البلدين. وتم خلال جلسة المباحثات، بحث آفاق التعاون الثنائي بين المملكة وتونس في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.