«الجامعة» تدعو لتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني

المصدر: القاهرة - وام

دعت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال والعمل على تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه وتمكينه من ممارسة تطلعاته وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والعمل من أجل التوصل لحل شاملٍ عادلٍ قائم على دولتين، وفق القوانين والقرارات الدولية، ووفق مبادرة السلام العربية.

وطالبت الجامعة العربية في بيانها الصادر عن «قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة»، أمس، بمناسبة الذكرى 43 ليوم الأرض للشعب الفلسطيني والذي يوافق 30 من مارس من كل عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف سياساتها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان دعم الجامعة العربية الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ودعا كافة المؤسسات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني.