اجتماع مصري أردني عراقي يبحث تنفيذ توصيات الرؤساء

المصدر: تونس- وكالات

عقد وزراء خارجية مصر، والأردن، والعراق، اجتماعاً ثلاثياً على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بتونس.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، في تصريحات صحافية، إن هذا الاجتماع يأتي في ضوء متابعة لما اتفق عليه قادة الدول الثلاث الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبد المهدي خلال قمتهم التي عقدت بالقاهرة مؤخرا.

وأضاف أن الاجتماع ناقش سبل تنفيذ تكليفات القادة الثلاثة لوزراء الخارجية للإعداد للاجتماعات القادمة على المستوى الفني حتى تبدأ عمليات تنفيذ الأولويات التي حددها الزعماء الثلاثة. ووصف العلاقات بين الدول الثلاث بأنها تاريخية، مشيرا إلى أن هناك مجالات للتعاون تصب في إطار منفعة شعوب الدول الثلاث.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص البلدان الثلاثة على دورية التنسيق والتشاور المستمر حول سُبل تعزيز التعاون، وكذا البناء على مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في القاهرة.