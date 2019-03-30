500 مليون دولار دعماً لفلسطين

المصدر: تونس ـ د.ب.أ

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية كمال حسن علي أمس، إن قرارات اقتصادية ستصدر عن القمة العربية من بينها توفير 500 مليون دولار لفلسطين وإصدار قرار صريح بشأن أزمة الجولان.

وقال حسن للصحفيين قبل اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة، إن القادة العرب اتخذوا قراراً لدعم الاقتصاد الفلسطيني بمنح تمويلات لصندوقي القدس والأقصى بـ500 مليون دولار ودعم المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وبشأن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان أوضح الأمين العام المساعد «ستصدر القمة قراراً واضحاً بشأن قضية الجولان على قاعدة من لا يملك لا يستحق. هذه أرض عربية وسورية ولن نفرط فيها».

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الاثنين الماضي على إعلان رئاسي يعترف رسمياً بمرتفعات الجولان كأرض إسرائيلية. تحتل إسرائيل حوالي ثلثي مرتفعات الجولان بعد حربين مع جارتها سورية، وضمتها في عام، 1981 وهو إجراء رفضه بالإجماع في ذلك الوقت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.