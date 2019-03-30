الحوثي يعرقل اجتماع لوليسغارد

المصدر: عدن ـ البيان، وكالات

عرقل الحوثي مجدداً أمس، وصول مايكل لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة إلى مقر الوفد الحكومي بالمدينة، حيث كان من المقرر عقد اجتماع لمناقشة الخطة المعدلة مع الفريق الحكومي.

الأمر الذي اضطر لوليسغارد إلى تحديد موعد جديد للاجتماع. وأغلق عناصر الميليشيا الطريق أمام كبير المراقبين الدوليين ومنعوه من عبور خط التماس إلى مناطق سيطرة الحكومة، وذلك قبل الاجتماع بساعتين. في الأثناء حذر المبعوث الأممي مارتن غريفيث، من حدوث كارثة إنسانية في اليمن، حال فشل الحل السياسي.

ميدانياً، واصلت قوات الشرعية عملياتها في محور مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، حيث تمكنت من تحرير قرى جديدة، وقالت مصادر إن استكمال السيطرة على عبس سيجعل الميليشيا بين فكي كماشة من شمال وجنوب الحديدة.

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