العساف: نرفض اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

المصدر: وكالات

قال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف إن السعودية ترفض اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان.

وأكد أن السعودية ترفض تدخلات إيران وميليشياتها في عدد من الدول العربية، معتبراً أن صواريخ إيران الباليستية تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، ومحملاً في الوقت ذاته إيران المسؤولية الكاملة عما يحدث في اليمن.

جاء ذلك في كلمته مع انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية في تونس، حيث شدد على دعم الجهود الأممية ومبعوثي الأمم المتحدة في اليمن وسوريا وليبيا، ومؤكداً على دعم وحدة أراضي سوريا والحل السياسي المبني على الحوار بين المعارضة والنظام، مشيراً إلى أن السعودية ترغب في توحيد المعارضة السورية قبل الحوار مع النظام.

وشدد العساف على الرفض السعودي لإعلان الرئيس ترامب حول الجولان المحتل، مؤكداً أنها أرض سورية عربية، فيما رفض في الوقت نفسه أي إجراءات تمس بالوضع التاريخي للقدس.