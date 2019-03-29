قطر تموّل الإرهاب تحت ستار دعم المساجد

المصدر: باريس - وكالات

كشفت المحللة السياسية بمعهد «جيتستون» الأمريكي للدراسات، جوديث بيرجمان، عن أن قطر نشطت في المشاركة بعمليات تمويل مساجد داخل الدول الغربية، من بينها فرنسا وسويسرا والسويد، لافتة إلى أن تغلغل الدوحة بدأ بالاستثمار في مشروعات صغيرة بالضواحي الفرنسية.

واستشهدت بيرجمان، خلال تقرير عبر الموقع الإلكتروني للمعهد الأمريكي، بتصريحات للمحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الخليجية كريم صادر في عام 2012، أشار فيها إلى تمويل قطر ضواحي فرنسية ودورها في تمويل جماعة الإخوان الإرهابية. وقالت جوديث بيرجمان إنه لفهم طبيعة التعاليم التي تنشرها بعض المساجد الممولة من قطر في الغرب، فإن كتب المدارس القطرية التي تصدرها وتصدّق عليها وزارة التعليم والتعليم العالي في الدوحة تقدم لمحة عما يريده القادة القطريون على ما يبدو في بلدهم وبالخارج.

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