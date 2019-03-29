(الجزائية بالرياض) تفرج مؤقتاً عن 3 من الموقوفات

المصدر: الرياض ـ وكالات

أعلنت المحكمة الجزائية بالرياض، الإفراج مؤقتاً عن 3 من الموقوفات المشار إليهن في بيان سابق للنيابة العامة، استناداً للمادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بعد أن تقدمن بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس). وذكرت مصادر مطلعة أن المحكمة تنظر في طلبات موقوفات أخريات بالإفراج المؤقت.

وأشارت المحكمة إلى أن الإفراج المؤقت تم بعد دراستها للطلبات التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة، وارتأت الموافقة عليها، وصدر بموجبه قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عنهن على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهن وحضورهن لجلسات المحاكمة مطلقي السراح لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهن.