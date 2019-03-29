نتنياهو: معركة غزة الواسعة.. بعد استنفاد الخيارات

المصدر: الأراضي المحتلة - البيان، وكالات

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، إن إسرائيل لن تدخل في معركة واسعة مع قطاع غزة، إلا بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تشدد الخناق على القطاع. وأشار إلى أنه أصدر خلال الأيام القليلة الماضية، تعليمات لتعزيز قوات الاحتلال، وإضافة المزيد من الآليات العسكرية على محيط القطاع، استعداداً لمعركة واسعة.

وتطرق نتنياهو إلى اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، قائلاً إنه إنجاز سياسي هائل لإسرائيل. وأضاف أنه «خارج هضبة الجولان، توجد سوريا وإيران. إيران التي تحاول طيلة الوقت إدخال صواريخ دقيقة وطويلة المدى ومدمرة إلى سوريا». وتابع: «نحن لسنا مستعدين لقبول هذا، ونشاطنا ضد محاولة إيران التمركز العسكري في سوريا، لإدخال أسلحة متطورة، مستمر طوال الوقت».

مسيرات العودة

في الأثناء، حثت هيئة مسيرات العودة، المشكلة من فصائل ومنظمات أهلية وحقوقية، خلال مؤتمر صحافي في مخيم العودة شرقي غزة، على أوسع مشاركة في احتجاجات اليوم الجمعة، وغد السبت، تحت شعار «مليونية العودة»، في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق المسيرات. وأكدت الهيئة على ضرورة «الالتزام بسلمية التظاهرات وطابعها الشعبي، وتفويت الفرصة على الاحتلال في قتل واستهداف المتظاهرين». وحثت «المشاركين في المسيرات، على أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من رصاص الاحتلال والقناصين».

الوفد المصري

يأتي ذلك بعد أن أجرى وفد أمني مصري مباحثات في غزة، بشأن تعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل. وذكرت مصادر أن الوفد المصري غادر غزة، وسط ترجيحات بأن يعود اليوم إلى القطاع لاستكمال المباحثات.

ووصل الوفد المصري الأربعاء إلى غزة، واجتمع برئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، قبل أن يلتقي قياديين من الجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، لبحث تثبيت التهدئة. وأشار مسؤول فلسطيني إلى "موافقة الفصائل على الهدوء في القطاع، وإبعاد المشاركين بمسيرة العودة المليونية (السبت في ذكرى يوم الأرض)، مسافة 300 متر عن السياج الفاصل، ووقف إطلاق البالونات الحارقة".

وأضاف المسؤول أنه "تم إبلاغ الفصائل بموافقة إسرائيل المبدئية على إعطاء تسهيلات، ضمن تفاهمات التهدئة، بزيادة مساحة الصيد لتصل إلى 18 ميلاً بحرياً، بدلاً من 12 ميلاً، وتشغيل خط الكهرباء رقم 161، بطاقة تصل إلى 120 ميغاواط". وتشمل المفاوضات، السماح بإدخال مزيد من البضائع والأموال الإغاثية لغزة وتصدير البضائع.

وأصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح أمس في غارة شنتها طائرات الاحتلال، واستهدفت شباناً شرقي بلدة جباليا، وأدت إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح، فيما توغلت آليات للاحتلال شرقي مدينة رفح جنوبي غزة، وشرعت بأعمال تجريف.

المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عصام نجيب، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، بسبب فتحه لمصلى باب الرحمة.

وأغلقت شرطة الاحتلال محيط ومنطقة "باب العامود" بمدينة القدس المحتلة، ومنعت وصول الفلسطينيين من منطقة باب الساهرة وشارع صلاح الدين إلى المنطقة، مروراً بشارع السلطان سليمان. وهي المرة الثالثة التي يغلق فيها الاحتلال المنطقة، خاصة في ساعات الصباح، الأمر الذي أعاق حركة الناس، وتسبب بتأخير الطلبة والمواطنين عن مدارسهم، ومراكز أعمالهم.