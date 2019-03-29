مذكرات تفاهم وتعاون بين السعودية والعراق

المصدر: بغداد - البيان

عقد فريق التنسيق للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، أمس، اجتماعاً تحضيرياً للاجتماع المشترك مع المجلس السعودي المقرر عقده في بغداد مطلع الشهر المقبل.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة النفط العراقية، في بيان، إن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط ثامر الغضبان أكد أن «الكثير من الأعمال لم ينجزها المجلس التنسيقي، وسيقوم المجلس بإعداد مذكرات التفاهم والتعاون مع وزارات المملكة العربية السعودية لتوقيعها في الاجتماع المرتقب، الذي سيعقد في بغداد بين الجانبين في أبريل المقبل».

معبر حدودي

إلى ذلك، أُعلن يوم أمس، عن عقد اجتماع عراقي سعودي لبحث إجراءات افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين البلدين. وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان إن الجانبين بحثا السبل الكفيلة للإسراع في تشغيل المنفذ قبل الموعد المحدد للافتتاح الرسمي.

وأشار البيان إلى أن «الاجتماع ناقش إمكانية تقديم الدعم الفني من المملكة في مجال تبسيط الإجراءات ومكننتها وصولاً إلى نافذة التبادل التجاري الواحدة»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».