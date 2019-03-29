3000

يضم مخيم الزعتري، وهو مخيم للاجئين السوريين الذين قدموا إلى الأردن بعد شهر يوليو 2012 من الأحداث التي رافقت الأزمة السورية التي اندلعت عام 2011، ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص من كبار السن من الذكور والإناث ومن المهم دمجهم في المجتمعات وعدم تهميشهم.

ويأوي المخيم وفق التقارير الأخيرة حوالي 80 ألف لاجئ سوري، هربوا جميعاً من جحيم الحرب في بلادهم. وإن كان يتطلع البعض منهم إلى العودة إلى أرض الوطن، فهناك من يحلم، خاصة الشباب منهم، بأن تتاح له يوماً فرصة الهجرة إلى أوروبا ومغادرة المخيم، الذي أقيم على بعد أكثر من 100 كيلومتر من العاصمة عمّان بمحافظة المفرق، غير بعيد عن الحدود السورية.

وحصل خمسة آلاف لاجئ من داخل المخيم على تصاريح عمل، وعادة ما يفضل هؤلاء العمال البقاء في المخيم، نظراً «لغلاء المعيشة خارجه، وعدم القدرة على تحمل مصاريف استئجار بيت»

وهناك تنظيم لدخول وخروج اللاجئين من المخيم كانت له أسبابه الأمنية، خاصة بعد اندلاع مواجهات بين قوات الأمن المحلية وآلاف اللاجئين في 2014، اعتمدت في أعقابه السلطات الأردنية مخططاً لبسط الأمن على المخيم.

%14.2

عرفت التركيبة الدينية لسكان الهند تغيراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، كما خلص إليه تعداد للسكان قامت به السلطات الهندية، حيث انخفضت أعداد الهندوس إلى أقل من 80 في المئة بينما سجلت زيادة كبيرة في أعداد المسلمين.

وأظهر تعداد سكاني في الهند أن أعداد الهندوس انخفض أقل من 80 في المئة من تعداد السكان للمرة الأولى منذ استقلال الهند عن بريطانيا عام 1947.

وارتفع نصيب المسلمين إلى 14.2 من 13.4في المئة عام 2001 وكانوا الطائفة الدينية الوحيدة التي تشهد زيادة. وبقي المسيحيون عند 2.3 في المئة، بينما انخفضت أعداد السيخ إلى 1.7 من 1.9في المئة.

800

شهد الثالث من مارس الجاري، انطلاق أول رحلة عمرة من قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية عبر مصر لأول مرة منذ عام 2014.

وضم الفوج الأول 800 معتمر، وتم تخصيص عمل معبر رفح بين غزة ومصر لعبورهم لينتقلوا جواً عبر مطار القاهرة الدولي إلى السعودية.

وتكبدت شركات الحج والعمرة البالغ عددها 77 شركة في قطاع غزة خسائر تتجاوز مليون دولار أمريكي سنوياً، بسبب عدم تمكين المعتمرين من السفر بحسب مسؤولين محليين.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في فبراير الماضي، التوصل إلى اتفاق مع مصر للسماح لسكان قطاع غزة بالسفر لأداء مناسك العمرة.

وصرح وزير الأوقاف في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية يوسف ادعيس حينها، في بيان، بأن الوزارة أنهت الترتيبات المتعلقة برحلات العمرة لسكان قطاع غزة، بعد توقفها لمدة أربعة أعوام.

11

توالت نجاحات الطبيب السوري الدكتور عفيف عفيف، حيث بلغ عدد الحالات التي أنقذها منذ عام 2014 حتى اليوم 11 حالة، عادوا جميعاً من الموت الدماغي، فيما يشبه المعجزة في غير زمن المعجزات، وأصبح الدكتور عفيف السوري الجنسية حديث الشارع الفرنسي، خاصة بعد أن تمت دعوته من قبل مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور حفل تكريم الشاب الفرنسي بوسام الشرف من درجة فارس لأنه عرّض حياته للخطر حينما كان يدافع عن رجل وزوجته اللذين لا يعرفهما، وبعد أن قام ماكرون بتكريم الشاب قدم للطبيب السوري شكره الخاص وقال: «العمليات التي أجراها الدكتور عفيف وخاصة العملية الأولى هي التي أنقذت حياة سوفاجون، وفي حالة ميؤوس منها لإجراء العمل الجراحي، فشكراً للدكتور عفيف وأحيي العمل الذي قام به».