خادم الحرمين يصل تونس

المصدر: الرياض - وكالات

وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، إلى تونس، للمشاركة في القمة العربية، التي تلتئم بعد غد الأحد. ووفق بيان للديوان الملكي، فإن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر بعد ظهر الخميس، متوجهاً إلى تونس في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس الباجي قايد السبسي.

ويرأس العاهل السعودي وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثلاثين. وأوضح أنه سيتم خلال الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الملك سلمان إلى تونس، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي. وستشهد القمة السعودية التونسية تطوير علاقات البلدين وعقد شراكات اقتصادية، ومن المقرر الإعلان عن إطلاق حزمة من المشروعات المشتركة.