16 قتيلاً بتفجير انتحاري هز مقديشو

المصدر: مقديشو - وكالات

قتل 16 شخصاً على الأقل في انفجار عبوة ناسفة بشارع مكتظّ، في العاصمة الصومالية مقديشو، أمس، محطّماً مقهى قريباً، وفق ما أفاد مسعفون. وتحدّث عناصر أمن وشهود عيان، عن تناثر الجثث على الأرض، فيما تصاعد الدخان من موقع الانفجار في شارع مكة المكرمة بمقديشو، وهو شارع تجاري مكتظ بالمتاجر ويقع على الواجهة البحرية للمدينة. ووقع التفجير فيما كان الناس يتناولون الغداء.

وأكد مدير خدمة «أمين» للإسعاف، عبدالقادر عبدالرحمن آدن، أن حصيلة القتلى المؤكدة حتى الآن 16 شخصاً، فضلاً عن 16 جريحاً، مضيفاً أن الرقم قابل للارتفاع. ولفت آدن إلى أن التفجير القوي ناجم على ما يبدو عن تفجير سيارة محملة بالمتفجرات.

بدوره، أكّد رائد الشرطة محمد حسين أن الانفجار أسفر عن تدمير مطعم ومقتل العديد ممن كانوا داخل المطعم وخارجه، مشيراً إلى أنّ عدد القتلى قد يرتفع.

ووصف شهود عيان مشاهد الدمار، إذ قال عبدالله عثمان الذي كان قريباً من المكان، إنّ سيارة مفخخة انفجرت في مطعم مجاور للشارع، متحدثاً عن «كارثة حقيقية». وأضاف عثمان: «رأيت 16 شخصاً يُجرى حملهم من موقع التفجير، أكثر من 10 منهم كانوا قد فارقوا الحياة أصلاً». وقالت سعاد أحمد التي كانت أيضاً في الموقع لدى وقوع التفجير: «لا أعرف إذا كانوا مصابين أم قتلى، لكنني تمكنت من رؤية عدد من الأشخاص الممددين في الشارع بعضهم بلا حراك».

وارتفعت السيارات عن الأرض إثر التفجير الذي سبب أضراراً أيضاً في مبانٍ قريبة. وقال شهود إنّ العديد من السيارات والدراجات النارية قد تحطّمت بفعل التفجير. وسارع المسعفون إلى المكان لنقل الجرحى إلى المستشفيات.