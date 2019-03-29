الحكومة التونسية تضخ 530 مليون دينار لإنقاذ الرضع من التعفن الجرثومي

المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، أمس، ضخ نحو 530 مليون دينار بشكل عاجل، من أجل إنقاذ قطاع الصحة، بعد أسابيع من كارثة وفيات الرضع بسبب حالة تعفن جرثومي.

وكشف الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني، في مؤتمر صحافي، عن تمويل إضافي للمستشفيات العمومية بقيمة 100 مليون دينار، وتسوية ديون لشراء الأدوية تصل إلى 200 مليون دينار، وتمويل حملة نظافة داخل أقسام المستشفيات بـ32 مليون دينار.

وأعلن الدهماني تخصيص الحكومة 107 ملايين دينار لشراء تجهيزات طبية وسداد ديون المستشفيات العمومية لدى المزودين والبالغة قيمتها 13.5 مليون دينار، وإجراءات أخرى للحد من الفساد في القطاع الصحي وتهريب الأدوية، مضيفاً: «نواجه مشكلة حوكمة بسبب التسيب والفوضى والفساد، ورأينا أن الحل الحقيقي هو رقمنة القطاع عبر تخصيص 80 مليون دينار». ولفت الدهماني إلى قرار الحكومة فتح مجال الانتداب في القطاع الصحي لألفي فرصة عمل هذا العام، لتعويض المغادرين.