ترحيب يمني بنشر «النخبة» في مناطق بشبوة

المصدر: عدن - ياسر اليافعي

رحّب مواطنون يمنيون من أبناء مرخة العليا والسفلى بمحافظة شبوة بوصول قوات النخبة الشبوانية إلى مناطقهم. واصطف المئات من أبناء هذه المناطق وطلاب المدارس لاستقبال قوة النخبة المدعومة من قوات التحالف العربي والترحيب بها على أرضهم.

واعتبر المواطنون اليمنيون أن ما تحقق إنجاز لم يكن متوقعاً، وهو أن تصل إلى مناطقهم أجهزة أمنية محترفة بدعم التحالف العربي، لتحميهم من الجماعات الإرهابية التي استغلت عدم وجود الأجهزة الأمنية خلال الفترات الماضية، وحوّلت هذه المناطق إلى أوكار يهاجمون منها بقية المناطق.

ورفع الحضور، خلال استقبال قوات النخبة، صور رموز دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وشكر الأهالي قوات التحالف على دعمهم جهود تبييت الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدوا أنهم سيكونون عوناً وسنداً لقوات النخبة وقوات التحالف لمطاردة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.

كما قام عدد من الأطفال وكبار السن باحتضان جنود النخبة في موقف مؤثر يدل على الحب الكبير الذي باتت تحظى به النخبة الشبوانية في كامل مديريات شبوة.

وقال أحمد عبد الله لـ«البيان» إنهم منذ زمن بعيد كانوا ينتظرون انتشار قوات أمنية في مناطقهم لحمايتها من عبث الجماعات الإرهابية التي استغلت الفراغ الأمني. وأضاف: «دول التحالف تحقق حلمنا في حفظ الأمن والاستقرار في مناطقنا، وعلى يد أبنائنا من قوات النخبة الشبوانية». وأكد أن أهالي مناطق مرخة العليا والسفلى سيكونون سنداً وعوناً لهذه القوات، بما يسهم في تحقيق الأمن. وعبّر عبد الله عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات على دعمها ومساندتها لجهود تثبيت الأمن في المحافظات المحررة.

الجدير بالذكر أن قوات النخبة الشبوانية، بدعم من التحالف العربي، أطلقت، في الذكرى الرابعة لانطلاق عاصفة الحزم، عملية الجبال البيضاء للانتشار في المديريات الغربية من محافظة شبوة وتأمينها. على صعيد متصل، واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات الغذائية لليوم الثاني على التوالي لأهالي مديريات مرخة السفلى والعليا بمحافظة شبوة، حيث سُيّرت في اليوم الثاني مقطورتان تحتويان على 80 طناً من المواد الغذائية الأساسية، في إطار الدعم الإنساني الذي توليه الهيئة للأهالي في المناطق المحررة.

وكانت الهيئة سيّرت، أول من أمس، مقطورات إغاثية تحتوي 320 طناً من مكونات الغذاء الرئيسة، ضمن جهودها في دعم الأسر المتعففة، وأهالي المناطق المتضررة من الحرب الحوثية.