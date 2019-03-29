الفيدرالية الألمانية تبيع أسلحة بــ 400 مليون يورو لدول التحالف العربي

المصدر: برلين - وكالات

وافقت الحكومة الفيدرالية الألمانية بناءً على طلب من حزب الخضر على بيع شحنات أسلحة تبلغ قيمتها نحو 400 مليون يورو إلى دول التحالف العربي.

وذكرت مجلة «دير شبيغل» أن غالبية صادرات الأسلحة هذه ستذهب إلى المملكة العربية السعودية. وتشكل تصاريح السنة الأولى إجمالي 398 مليون يورو للتحالف، فيما حصلت السعودية على عشرة تصاريح بقيمة 255 مليون يورو، وذلك قبل نوفمبر 2018.

ويبحث كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الديمقراطي تصدير المزيد من الأسلحة للتحالف.

وبالنسبة للأعضاء الآخرين في التحالف، فقد تمت الموافقة على 65 تصريحاً بلغ مجموعها 47.7 مليون يورو للكويت، وللبحرين (9 تصاريح/‏‏ 16.2 مليون يورو)، ومصر (35 تصريحاً/‏‏ 11.8 مليون يورو)، والأردن (19 تصريحاً/‏‏ 11.3 مليون يورو)، وبالنسبة للسنغال، فقد تمت الموافقة على تصدير ما قيمته نحو 55000 يورو.