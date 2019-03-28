القبيسي تترأس وفد الدولة باجتماعات المجالس التشريعية الخليجية

المصدر: جدة - وام

يشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الدوري الثاني عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يستضيفه مجلس الشورى السعودي بقصر الضيافة في جدة.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي إنّه سيتم خلال الاجتماع تأكيد أهمية مواصلة وتكثيف العمل البرلماني، انطلاقاً من الأهداف والغايات التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولتحقيق تطلعات قيادات وشعوب دول المجلس، وهو الأمر الذي يستلزم المزيد من العمل والإنجاز وتوثيق التواصل والتعاون والشراكة في رسم السياسات وصنع القرار، والتنسيق بين الدول الأعضاء، وصولاً إلى التكامل المنشود بما يحقق نماء ورقي ورفاهية مواطني دول المجلس ورفعة وازدهار دولهم، ويحافظ على أمنها واستقرارها، لا سيّما في ظل التحديات الراهنة.

وأضافت أنّ الاجتماع سيركز على عدد من القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ سيناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات، من أبرزها النظام الداخلي للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وآليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول مجلس التعاون، وينظر الاجتماع في تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية.