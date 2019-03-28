متفرقات سوريا

المصدر: تونس - د.ب.أ

دعوة للتحرّك

دعا برلمان تونس، أمس، الدبلوماسية التونسية والأنظمة العربية إلى تحرك فوري ضد تفعيل القرار الأمريكي باعترافها بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وطالب البرلمان الأمم المتحدة والأنظمة العربية والإسلامية بالتحرك الفوري والقوي للحيلولة دون تفعيل القرار واحتراماً لمبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن القرار يشكل تهديداً مباشراً للسلم الدولي.

وأوضح البرلمان، في بيان: «هذا القرار يمثّل عملاً عدوانياً يستخف بحقوق سوريا الشقيقة وشعبها ووحدتها الترابية واستفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين وكل أحرار العالم». وطالب الحكومة التونسية بالتحرك الدبلوماسي الفوري تعبيراً عن الموقف الشعبي والرسمي التونسي الرافض لهذا القرار.

شرعنة الاحتلال

أدانت وزارة الخارجية السودانية في بيان بأقوى العبارات، قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل. وقالت «إن هذا القرار يمثل انتهاكاً صريحاً للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويكرس لنهج شرعنة الاحتلال والعدوان بل ويقوض مبادئ القانون الدولي»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأضافت الخارجية «إذ يؤكد السودان أن القرار الأمريكي الأحادي لا يغير البتة من الوضع القانوني لهضبة الجولان السورية، فإنه يناشد المجتمع الدولي برفضه باعتباره تحدياً سافراً للشرعية الدولية وتهديداً للسلم والأمن الدوليين». الخرطوم - د.ب.أ