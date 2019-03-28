قوات حرس نينوى العراقية لديها 2500 مقاتل

المصدر: بغداد - البيان

أكد الأمين العام لقوات «حرس نينوى»، أثيل النـــجيفي، أن «قوات حرس نينوى مسجلة لدى هيئة الحشد الشعبي بواقـــع 2500 مـــقاتل، ويتقاضون رواتبهم من الحكومة العراقية»، مشيراً إلى «تقديم طلب لإضافة أسماء جديدة بعد التحاق مقاتلين من قواته في صفــوف الجــيش والشرطة، وتخصيص درجات جديدة لمناطق وجودهم»، نافياً استلام قواته رواتب من تركيا.

وكشف الناطق باسم «حرس نينوى» زهير الجبوري أن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قد أصدر أمراً باعتبارهم جزءاً من الحشد الشعبي. وقال الجبوري إن «الأوامر من قبل القائد العام للقوات المسلحة صدرت بأن يكون حرس نينوى مرتبطاً بهيئة الحشد الشعبي، بعد إقرار البرلمان العراقي كون الحشد هو أحد تشكيلات القوات الأمنية العراقية».