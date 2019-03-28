الجيش الليبي: لن نقبل بمثل حزب الله في البلاد

المصدر: الرياض - وكالات

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا، في حين أكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري وجود مؤامرة كبرى على ليبيا، مُشدّداً على أن الجيش لن يقبل بأن يكون هناك جسم يحمل السلاح في الشارع الليبي مثل حزب الله في لبنان، داعياً إلى محاسبة قطر وتركيا وإيطاليا والجماعات الإرهابية على ما فعلته في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الملك سلمان استقبل، بمكتبه بقصر اليمامة في الرياض، أمس، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر. وأضافت أن الملك سلمان أكد لحفتر حرص السعودية على أمن واستقرار ليبيا. وأشارت الوكالة إلى أن خادم الحرمين تمنى للشعب الليبي التقدم والازدهار، لافتة إلى أنه جرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

في الأثناء، اعتبر المسماري، في كلمة ألقاها أمس خلال مؤتمر أقامته خارجية الحكومة شرق البلاد الموالية للجيش، أن هناك مؤامرة كبرى على ليبيا لها أذرع عدة، أولها الذراع العسكرية التي تم القضاء عليها في شرق البلاد وجنوبها، و«المؤامرة السياسية» اليوم.

وأضاف في حديثه أن الحرب على الإرهاب لن تنتهي بأي حوار كان إلا حوار البندقية، بحسب تعبيره.

دول تخرّب

كما دعا المسماري إلى تفعيل دور وزارة العدل لمحاسبة دول كقطر وتركيا وإيطاليا وغيرها، لأن هناك دلائل واضحة على كل ما فعلته تلك الدول وأيضاً قادة بعض الجماعات الإرهابية. وأكد أن الشعب الليبي لن يرضى بأن يكون هناك جسم يحمل السلاح في الشارع الليبي مثل حزب الله في لبنان. وتابع: «هناك صراع دولي وتقاطع مصالح اليوم في ليبيا، والجنوب كان ضمن المستهدفين بأن يتم اقتطاعه من ليبيا لتوفير القمح والنفط والغاز لصالح إحدى الدول».

وقال: «إن قوات الجيش كانت تبعد نحو 180 كلم و133 كلم عن دخول العاصمة، ولكن بعد تفاقم الوضع في الجنوب اضطررنا إلى تغيير وجهتنا نحو الجنوب لتخريب مخطط دولي كان يحاك ضد المنطقة». وأضاف: «أن الجيش سيدخل طرابلس بدعم من الجهات الشرعية في الدولة المعترف بها من مجلس النواب والحكومة التابعة له، وعلى أهالي طرابلس، معرفة أن معركتنا القادمة تستهدف الإرهاب والميليشيات المسلحة بالمدينة والهاربين من المطلوبين من بنغازي، وموجودون اليوم بطرابلس».