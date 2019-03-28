قوات الشرعية تدخل أولى مناطق إب

المصدر: عدن- البيان

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دخلت قوات الشرعية أولى مناطق محافظة إب، وسيطرت على ثلاثة مواقع كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي فيما تمكنت وحدات عسكرية أخرى من تحرير مواقع جديدة في محافظة صعدة.

ووفق ما أكدته مصادر عسكرية لـ«البيان» فإن وحدات من الجيش دخلت أولى مناطق مديرية النادرة بمحافظة إب وسيطرت على ثلاثة مواقع كانت بيد ميليشيا الحوثي، كما دمرت عدة سيارات نقل المسلحين في المديرية الواقعة في أطراف محافظة إب مع محافظة الضالع.

المصادر تحدثت عّن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة وبغطاء ناري كثيف للميليشيا تمكنت خلالها من التقدم إلى بعض المواقع، لكن استعادها الجيش الوطني بإسناد من قبائل المنطقة حيث فرت العناصر الحوثية مخلفة وراءها جثث قتلاها. كما تمكنت قوات الجيش من إحراق ثلاثة أطقم (عربات دفع رباعي) للميليشيا في جبل نقيل في عملية نوعية نفذتها وحدات من اللواء الرابع احتياط، كما تم إحراق آلية عسكرية للحوثيين في جبل الشامي بمدفعية قوات الجيش. ودمر طيران التحالف العربي ثلاث عربات مدرعة لميليشيا الحوثي كانت في طريق نقيل حدة باتجاه حيازة وقتل كل من كان بداخلها.

تقدم في صعدة

فِي محافظة صعدة حررت قوات الجيش مواقع جديدة في مديرية كتاف كما قتلت وجرحت عدداً من عناصر الميليشيا في باقم. المصادر العسكرية بينت أن قوات الجيش الوطني المسنودة بقوات التحالف تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، كما أسفرت المعارك عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا حيث حررت أعلى قمة في سلسلة جبال مورك وتباب قرو فرحان في جبهة رشاحة بمديرية كتاف البقع.

وطبقاً لهذه المصادر فإن المعارك التي خاضها الجيش الوطني ألحقت بميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي مديرية باقم شمال محافظة صعدة، لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، وجُرح آخرون، في كمين محكم نصبه الجيش الوطني على طريق قرية آل مزهر. وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية نفذت محاولة تسلل بهدف استعادة مواقع انتزعت منها في شرق مديرية باقم بالقرب من جبل شيحاط الاستراتيجي، إلا أن قوات الجيش تصدت للمحاولة وقتلت ما لا يقل عن 15 من عناصر الميليشيا.