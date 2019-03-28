بإسناد إماراتي..«الشبوانية» تعلن نجاح «الجبال البيضاء»

المصدر: عدن - ياسر اليافعي

واصلت قوات النخبة الشبوانية، بدعم وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، عملية الجبال البيضاء، في مناطق مرخة ونصاب، لمطاردة العناصر الإرهابية، حيث نشرت قوات النخبة قواتها على مداخل المدن والوديان والطرق الرئيسة، بهدف تقييد حركة مسلحي القاعدة وتضييق الخناق عليهم.

وعثرت قوّات النخبة الشبوانية على كميّات من الأسلحة والمعدّات تركتها العناصر الإرهابية، بينها راجمة صواريخ وأسلحة رشاشة مضادة للطيران في مديرية مرخة السفلى، وكميات كبيرة من الألغام والمتفجرات المبتكرة في مديرية نصاب.

وأعلن قائد قوّات النخبة الشبوانية، المقدّم محمد البوحر، عن نجاح عملية «الجبال البيضاء»، وتطهير مناطق ووديان وشعاب نصاب ومرخة العلياء والسفلى من فلول الإرهاب، مقدّماً الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من دعم وإسناد لمحاربة الإرهاب، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في محافظة شبوة، واليمن عموماً.كما أنشأت النخبة الشبوانية معسكراً بمنطقة بحار الحدودية مع محافظة البيضاء اليمنية، وذلك لمنع تدفق العناصر الإرهابية، لا سيما أن محافظة البيضاء تعتبر ملاذاً للعناصر الإرهابية، وتقيم بها العديد من المعسكرات.

المساعدات الإنسانية

في السياق، قامت «النخبة الشبوانية»، وبدعم وإسناد من القوات الإماراتية، بتأمين وصول مساعدات إنسانية الى المناطق المستهدفة بعملية «الجبال البيضاء»، حيث سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قوافل مساعدات إنسانية، تحمل على متنها أكثر من ٣٠٠ طن إلى مديرية نصاب ومنطقة خورة بمحافظة شبوة، وذلك عقب تأمينها وطرد عناصر الإرهاب منها. وباشر مندوبو الهيئة بتوزيع المساعدات الإنسانية على المواطنين في المديرية، وسط ترحيب وفرحة كبيرة بين الأهالي.

مصدر في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أكد أن توزيع المساعدات سيستمر لأيام، وستصل إلى كافة المناطق في هذه المناطق.

بدورهم، شكر أبناء المناطق المستفيدة، دولة الإمارات على المساهمة في تأمين مناطقهم، وسرعة استجابتها، وإرسال قوافل المساعدات إليهم.

تهريب

ضبطت قوات الشرعية، شحنة صواريخ كاتيوشا كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإيرانية. وألقت دورية تابعة لمحور بيحان، القبض شاحنة تحمل على متنها صواريخ الكاتيوشا، في الطريق الرملي الرابط بين محافظتي شبوة والبيضاء.