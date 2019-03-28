السفير اليمني لدى الإمارات يدعو لضغط دولي على الحوثي

المصدر: أبوظبي - وام

دعا فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وعدم مواصلة الاستهتار بالجهود الدولية وممارسة سياسة التسويف والمماطلة.

وأكد المنهالي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الاتفاق يهدف إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتسهيل وصول المساعدات، وتفعيل دور الموانئ الرئيسية لإغاثة اليمنيين وليس لإعطاء فرصة جديدة للميليشيا لإعادة تموضعها، حيث تعمل حالياً على تعزيز مواقعها العسكرية واستقدام عناصر جديدة للحديدة في مؤشر واضح على عدم جديتها في تنفيذ الاتفاق وهو ما يهدد بنسف الجهود الدولية في هذا الشأن.

التزام الشرعية

وقال إن تنفيذ اتفاق السويد يعد المحك الحقيقي والمفصلي للمضي نحو السلام مؤكداً أن الحكومة الشرعية لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه الممارسات الحوثية.

وأوضح أن الحكومة اليمنية حريصة على إنجاح جهود المجتمع الدولي وفي مقدمتها اتفاق ستوكهولم في المقابل تواصل الميليشيا تعنتها ومماطلتها، مشدداً على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها في تحميل الطرف المعرقل لجهود السلام المسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني المتدهور الذي يشهده اليمن.و ثمن المنهالي جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبإسهام بارز من دولة الإمارات من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني، مشيراً إلى تتويج ذلك الدعم كله باستعادة أكثر من 85% من مساحة اليمن وإضعاف القدرات العسكرية للميليشيا وبالتالي إفشال مخطط إيران للسيطرة على اليمن.

تلاحم شعبي

وأوضح أن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أوفت بالوعد ونجحت في تحقيق أهداف «عاصفة الحزم»، و«إعادة الأمل».. وأشاد في هذا الشأن بالدور الكبير للقوات المسلحة الإماراتية مؤكداً أن مواقف دولة الإمارات في الدفاع عن اليمن وأهله ستبقى مثالاً حياً على الدعم الصادق و الأخوي النابع من أصالة الإمارات وسياستها الثابتة والتاريخية الداعمة لليمن وشعبه وشرعيته ومستقبل أجياله.

وقال السفير اليمني لدى الدولة إن العلاقات اليمنية - الإماراتية تعبر في مكنونها عن التلاحم الشعبي والرسمي وتقدم نموذجاً ومثالاً للعالم على التضحية والبذل والعطاء ووحدة المصير المشترك.