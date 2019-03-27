قرقاش: حرص الإمارات على العلاقة مع عُمان أولوية الأولويات

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن العلاقة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان متأصلة متجذرة تاريخية، وحرصنا عليها أولوية الأولويات. وأضاف معاليه في تغريدة على «تويتر»: «من هذا المنطلق نثمّن غالياً مداخلة سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس، بكل ما تتضمنه من نخوة وإخلاص ومحبة».

وكان سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد قد ذكر، في لقاء مصور، أن الاستفزاز الذي يحدث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ليس منه أي فائدة، قائلاً: «جارك سيظل جارك»، موضحاً أهمية التفاؤل الإيجابي بين شعوب الدول الشقيقة، وبالذات الجيران.