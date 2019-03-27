الإمارات: الجولان أرض عربية محتلة والقرار الأمريكي يقوّض السلام

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

‎أعربت دولة الإمارات عن أسفها واستنكارها الشديدين لقرار الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تقوّض فرص التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة، وأكدت عدم إمكانية تحقيق الاستقرار والسلام طالما تواصل إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية. وأكدت أن الجولان أرض سورية عربية محتلة، وأن قرار الإدارة الأمريكية لا يغيّر هذا الواقع.

وأعلنت السعودية والبحرين والكويت والأردن ولبنان والعراق والسلطة الفلسطينية الرفض التام لتلك الخطوة المخالفة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مشددة على أن الجولان أرض عربية محتلة، معتبرة في الوقت نفسه أن القرار الأمريكي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتدهور عملية السلام المتعثرة أصلاً.

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