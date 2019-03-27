62 جريحاً يمنياً إلى الهند للعلاج على نفقة الإمارات

المصدر: Ⅶ عدن - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، غادر مطار عدن الدولي 62 من جرحى الحرب اليمنيين لتلقي العلاج في الهند على نفقة دولة الإمارات.

دفعات منتظمة

ويستمر علاج الجرحى على دفعات منتظمة، حيث تأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار العناية التي توليها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق والاهتمام بقضاياه ورفع المعاناة عنه وتحسين ظروفه الإنسانية ومساندته في مواجهة الجرائم المرتكبة بحقه من قبل ميليشيا الحوثي التابعة لإيران.

ويعاني الجرحى من إصابات مختلفة جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي الإيرانية عليهم وأغلبهم مدنيون من الساحل الغربي.

لفتة إنسانية

وثمن الجرحى اليمنيون مواقف دولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية، داعين العلي القدير أن يحفظ قيادة وشعب دولة الإمارات ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

ووصل عدد الجرحى اليمنيين الذين تكفلت الإمارات بعلاجهم إلى 11 ألفاً في كل من جمهورية الهند وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان مع نفقات مرافقيهم، فيما تسير الإمارات القوافل الطبية والإغاثية دعماً للأشقاء في اليمن في إطار أوجه الدعم التنموي المتواصلة والوقوف إلى جانبهم في ظرفهم الاستثنائي.

ويعمل البرنامج الإنساني والإغاثي الإماراتي على توفير الاحتياجات الضرورية من غذاء ودواء ومواد طبية لتحسين الظروف الإنسانية والصحية للأشقاء اليمنيين بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية الموجودة حالياً على الساحة اليمنية لتحسين ظروفهم الإنسانية ودرء الآثار الناجمة عن الأزمة التي يشهدها اليمن وتأثرت بها قطاعات كبيرة من شعبه الشقيق.