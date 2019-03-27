مقترح إماراتي سعودي بخطة عمل تتصدى لـ«الإسلاموفوبيا»

المصدر: Ⅶ جدة - وام

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية التحضيرية للاجتماع الدوري الثاني عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد غداً في جدة.

يضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كل من سالم عبيد الشامسي وحمد أحمد الرحومي عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وجاسم يوسف الزعابي الأمين العام المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالمجلس.

بحث الاجتماع موضوع آليات التعاون مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول مجلس التعاون والنظر في المواضيع الخليجية المشتركة.

كما تم اعتماد النظام الداخلي للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي.

كما تطرق اجتماع اللجنة إلى عدد من الموضوعات سيتم رفعها لاجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية للنظر فيها، من مقترح مشترك مقدم من المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى السعودي حول إقامة ندوة مشتركة تعقد كل عام حول دور المجالس التشريعية للتصدي للإسلاموفوبيا عبر خطة عمل عملية تتناول نشر مفاهيم الإسلام السمحاء، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي. أما مقترح حول موضوع التواصل مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي «مجموعة غرولاك» اعتمدت اللجنة المقترح على أن يتولى المجلس الوطني الاتحادي ودولة الرئاسة باستمرار التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.