مصر وبلغاريا تؤكدان أهمية تضافر جهود مكافحة الإرهاب

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الرئيسان المصري والبلغاري عبدالفتاح السيسي ورومن راديف، أمس، أهمية تضافر الجهود الدولية في التصدي لخطر الإرهاب والقضاء عليه من جذوره.

واتفق الرئيسان، خلال مؤتمر صحفي، على أهمية تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني في مواجهة الإرهاب.

وقال السيسي إنه عرض الرؤية المصرية بشأن ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التصدي للجهات والدول الداعمة والمساندة للجماعات والمنظمات الإرهابية.

وأشار إلى أنهما تطرّقا لأزمة المهاجرين غير الشرعيين وسبل معالجتها في إطار من المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء، لافتاً إلى الجهود والمسؤولية التي تقع على كاهل مصر سواء فيما يتعلق بتأمين حدودها أو استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين.

وأعرب السيسي عن تقديره لمواقف بلغاريا المتوازنة إزاء التطورات في مصر والتي تعكس تفهماً واضحاً لما نواجه من تحديات متصاعدة في خضم الواقع الإقليمي الصعب.

وقال السيسي إنهما عقدا جلسة محادثات بناءة تطرّقا خلالها لسبل تعزيز العلاقات سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، فضلاً عن التعاون في إطار المؤسسات والمحافل متعددة الأطراف، مشيراً إلى أنهما استعرضا القضايا الإقليمية والدولية، وقد أظهرت هذه المناقشات توافقاً في الرؤي إزاء العديد من التطورات وسبل التعامل مع عدد من الأزمات الراهنة، من أجل التوصل إلى حلول سلمية لها، الأمر الذي يؤكد ضرورة استمرار التنسيق والتواصل دعماً لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط والبلقان.

وأعلن السيسي إطلاق مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك كأحد أهم نتائج زيارة رئيس بلغاريا إلى مصر والتي توقع أن يكون له مردود إيجابي كآلية أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.