إدراج قيادات إخوانية على قوائم الإرهاب في مصر

المصدر: القاهرة - وكالات

قضت محكمة النقض المصرية، أمس، بتأييد إدراج 145 متهماً في قضية «طلائع حسم الإرهابية»، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات. ومن بين الأسماء المدرجة وجدي غنيم ومعتز مطر ومحمد ناصر وصابر مشهور وياسر العمدة وحمزة زوبع ومجدي شلش وعصام تليمة ويحيى موسى.

وتضمنت أوراق القضية، اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين داخل البلاد وخارجها، على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم، يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.