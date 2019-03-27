الإرياني: الانتخابات التكميلية الحوثية مسرحية سخيفة

المصدر: Ⅶ الرياض ـ سبأنت

حذر وزير الإعلام معمر الارياني من ذهاب ميليشيا الحوثي الانقلابية لإجراء ما تسميه «انتخابات تكميلية» في الدوائر البرلمانية بالتزامن مع الضغوط الدولية عليها لتنفيذ التزاماتها في اتفاقات السويد بشأن الحديدة وتعز وملف الأسرى والانتقال لمشاورات الحل الشامل للأزمة اليمنية.

وأوضح الارياني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا التصعيد الخطير مؤشر واضح لانحراف ميليشيا الحوثي عن مسار السلام وعرقلتها لجهود الحل السياسي للأزمة ونواياها الحقيقية في تصعيد الصراع وأخذه لمساقات أكثر تعقيداً وخطورة. وأشار إلى أن الميليشيا في تصعيدها هذا لم تأت بجديد، مذكراً بإعلان الميليشيا إنشاءها ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في وقت كان وفدا الحكومة والانقلاب يبحثون التفاصيل الأخيرة لاتفاق السلام في مشاورات الكويت ثم رفضها التوقيع على مسودة الاتفاق.