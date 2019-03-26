من هو عبد القادر بن صالح الذي قد يحكم الجزائر مؤقتاً؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قال نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء بمدينة ورقلة، بالجنوب الجزائري، ان الحل الرّاهن في البلاد يمكن في " تطبيق المادة 102 من الدستور"، والتي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس بسبب المرض.

وفي حال الإعلان الفعلي عن شغور منصب الرّئيس سيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس.

ويشغل بن صالح (78 عاما) منصب رئيس مجلس الأمة منذ 2002، وينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى والمتحالف مع حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وُلد عبد القادر بن صالح في 24 نوفمبر 1941 ببني مسهل، بلدية "المهراز"، دائرة فلاوسن، ولاية تلمسان، وأتم دراسته الابتدائية في عين يوسف التابعة حاليا لدائرة الرمشي.

في سنة 1959، التحق بصفوف جيش التحرير الوطني انطلاقا من المغرب، ولم يبلغ بعد سن الثامنة عشرة.

تلقي في البداية تكوينا في زرع ونزع الألغام بمدينة (العرايش) قبل الانتقال إلى قاعدة جيش التحرير الوطني (بزغنغن) القريبة من الناظور (المغربية)، حيث استفاد من تكوين كمحافظ سياسي، وهي المهمّة التي كلّف بها على مستوى المنطقة الثامنة، التابعة للولاية الخامسة التاريخية، إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية.

في 1962، وبطلب منه، تمّ تسريحه من جيش التحرير الوطني واستفاد من منحة دراسية إلى الشرق الأوسط، مكّنته من الانتساب لكلية الحقوق بجامعة دمشق.

بعد حصوله على شهادة الليسانس، التحق بمهنة الإعلام كصحفي بيومية "الشعب". وخلال مساره المهني، تقلد عبد القادر بن صالح العديد من الوظائف والمناصب.

انتخب عبد القادر بن صالح نائبا عن ولاية تلمسان (دائرة ندرومة)، ثلاث مرات متعاقبة (15 سنة)، كما تولى مسؤولية رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني لمدة عشرة سنوات.

وعين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية وممثلا دائما لدى منظمة المؤتمر الإسلامي (بجدة).

واختير عضوًا وناطقًا رسميًا "للجنة الحوار الوطني" التي قادت الحوار والتشاور بين مختلف القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني، وأعدت ندوة الوفاق المدني (فبراير 1994) التي انبثقت عنها أرضية الوفاق الوطني التي قامت بموجبها هيئات المرحلة الانتقالية في مرحلة الأزمة التي واجهت البلاد يومها.

انتخب في عام 1997 رئيسا للمجلس الشعبي الوطني (في أول مجلس تعددي). وطيلة هذه الفترة التشريعية قام عبد القادر بن صالح بعدة نشاطات ومهام سياسية داخل وخارج الجزائر كان من بينها نشاطه في الحقل البرلماني العربي والإفريقي والدولي، كما أنتُخب بن صالح، في عام 2000، رئيسًا للاتحاد البرلماني العربي.

بعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في 29 ديسمبر 2015، تمت إعادة انتخابه في منصب رئيس المجلس للمرة السادسة على التوالي، بإجماع الأعضاء.