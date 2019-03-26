مفوضية اللاجئين ترسل مواد إغاثة عاجلة لمتضرري إعصار إيداي

المصدر: البيان الالكتروني

أرسلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء شحنة طارئة من مواد الإغاثة انطلاقاً من المخزن العالمي لمفوضية اللاجئين في دبي إلى ماباتو في موزمبيق، استجابة لحالة الطوارئ في البلاد في أعقاب إعصار "إيداي" الذي ضرب الساحل الشرقي الجنوبي لإفريقيا ليلة 14 -15 مارس. كما ستقوم المفوضية بإرسال شحنة ثانية باتجاه هراري في زيمبابوي يوم الأحد 31 مارس بدعم من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي ستساهم في تغطية نفقات نقلها.

تتضمن الشحنتين أكثر من 10,000 بطانية، و10,000 من حصائر النوم، و2,000 طقم من أدوات الطهي، و420 خيمة عائلية، و1,000 مصباح يعمل بالطاقة الشمسية، و4,000 من مستوعبات المياه، و4,000 ناموسية، و2,000 دلو. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المعدات قرابة 20,000 شخص من متضرري الإعصار.

وفي هذا السياق، قال توبي هارورد مدير مكتب المفوضية في الإمارات العربية المتحدة: "فيما يبقى حجم الكارثة الإنسانية في جنوب إفريقيا مجهولا حتى اللحظة، إلا أنه من الواضح أن إعصار أيداي قد سبّب دمارا هائلا أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص. وفي ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المتضررون، من الضروري توصيل مستلزمات المأوى إلى المناطق المنكوبة في أسرع وقت ممكن."

كما أشاد هارورد بمساهمة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي قائلاً: "إننا في مفوضية اللاجئين ممتنون للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية وحكومة الإمارات لمساهمتها في دعم جهودنا لتوصيل المساعدات الطارئة إلى زيمبابوي."

وكانت الحكومة في موزمبيق قد أعلنت حالة الطوارئ الوطنية مع وصول الخسائر في الأرواح إلى 242 شخصاً، مع توقعات بارتفاعها إلى 1,000 شخص.

أما في زيمبابوي، فقد أعلنت الحكومة المحلية حالة الطوارئ للكوارث، حيث تشير التوقعات إلى مقتل 104 شخصٍ نتيجة الإعصار، وتضرر منطقتين في البلاد بشكلٍ كبير، بما يتضمن منطقة تشيبينغي التي يقع فيها مخيم تونغوغارا للاجئين.

يقع المخزن العالمي لمفوضية اللاجئين في دبي الذي أنشئ عام 2006 في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، والتي أنشأت عام 2003 بمبادرة كريمة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.