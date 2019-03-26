افتتاح مشغل حرفي في الخوخة بدعم إماراتي

المصدر: Ⅶ الخوخة - وام

افتتحت دولة الإمارات - ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - المشغل الحرفي النسوي في مدينة الخوخة بالساحل الغربي لليمن، بعد إعادة تأهيله وتجهيزه ورفده بجميع التجهيزات اللازمة وذلك في إطار دعم المشاريع الخدمية والتنموية المستدامة لتحسين دخل الأسر اليمنية، في مناطق الساحل الغربي.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، إن مشروع المشغل الحرفي النسوي سيساهم في تشجيع ودعم وتأهيل المرأة، وتمكينها من كسب الرزق لتساعد أسرتها في مواجهة متطلبات الحياة.. موضحاً أن المشروع تضمن إعادة تأهيل وترميم وتجهيز المبنى، وتوفير مكائن الخياطة، ومولد كهربائي، وما يحتاجه من مستلزمات.

من جانبه أكد هاشم العزعزي وكيل محافظة الحديدة، أن دولة الإمارات - ممثلة في الهلال الأحمر- نفذت عدداً كبيراً من المشاريع في مجالات إنسانية وخدمية وتنموية، على امتداد مناطق الساحل الغربي، معتبراً المشغل الحرفي النسوي، سيخدم قطاعاً كبيراً من النساء في مديريات الخوخة وحيس والتحيتا، من خلال تأهيل وتدريب ألفي امرأة من أسر الشهداء والفقراء.

من ناحيتها قالت آسيا عمر دوبلة مديرة مشغل الخياطة في الخوخة، إن الهلال الأحمر الإماراتي وفر مكائن خياطة وأقمشة وكل الاحتياجات اللازمة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تدريب وتأهيل الفتيات.. مؤكدة أهمية المشروع كونه سيتيح المجال أمام المرأة لتعلم الخياطة بحيث تتمكن من تطوير قدراتها وتحسين الظروف المعيشية لها ولأفراد أسرتها..فيما عبر عدد من المستفيدات عن سعادتهن بهذا المشروع والذي سيساعدهن في تحسين ظروفهن المعيشية.